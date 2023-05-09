الفنانة ريماز ميرغني تسخر من قوات الدعم السريع بعد هجوم الجيش عليهم في القصر (قولوا واااي)





سخرت الفنانة السودانية الشابة ريماز ميرغني من قوات الدعم السريع التي تدخل في اشتباكات مع الجيش السوداني منذ أكثر من 20 يوم.

وبحسب متابعة محرر كوش نيوز فقد قامت ريماز بمشاركة البيان الذي أصدرته الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على فيسبوك.

واستنكر الدعم السريع خلال بيانه هجوم الجيش على قواتهم بالقصر الجمهوري استهدف عدد من المنشأت المدنية والاحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة, على حسب ما ذكروا.

وكتبت نجمة أغاني وأغاني السابقة على البيان الذي قامت بنشره على صفحتها الرسمية عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (قولو واااااي يلا يارب نصرا قريييييب).

الخرطوم _ النيلين