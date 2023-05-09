شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يوجه رسالة للبرهان وحميدتي وهو يبكي من دون دموع وساخرون: (نفس حركات مريم الصادق)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق مئات التفاعلات وذلك بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طفل سوداني مقيم مع أسرته بالمملكة العربية السعودية يوجه رسالة للقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع حميدتي.

وطالب الطفل البرهان وحميدتي بضرورة إيقاف الحرب وهو يبكي ولكن من غير دموع, وسخر المتابعون من طريقته في الكلام ووصفوه بطريقة القيادية بحزب الأمة ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي, وكتب أحدهم (نفس حركات مريم الصادق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين