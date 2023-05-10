شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون يغنون ويرقصون في الشارع العام “حميدتي قلع الكاكي حميدتي كبرا بالملكي” وضابط بالجيش ينزل من السيارة ليشاركهم الرقص احتفالاً بتطهير شوارع العاصمة





شهدت عدد من شوارع وأحياء العاصمة السودانية الخرطوم احتفالات كبيرة وذلك بعد تطهير الجيش السوداني للشوارع خلال بحثه عن أفراد الدعم السريع المتمركزين داخل الأحياء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اقتحمت قوات الجيش منطقة الحماداب والشجرة جنوب العاصمة الخرطوم في عملية تمشيط واسعة وناجحة.

جنود الجيش وجدوا استقبالات حاشدة من شباب الحي لحظة تمشيطهم, حيث هتف الشباب كثيراً باسم الجيش في لفتة وجد تقدير جنود القوات المسلحة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخر الشباب من قائد الدعم السريع وقاموا بالرقص والغناء على أنغام الأغنية الساخرة “حميدتي كبرا بالملكي” وهو ما دفع ضابط شاب للنزول من السيارة ليشاركهم الرقص في لقطة مضحكة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين