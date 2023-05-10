شاهد بالصورة والفيديو.. مواطنون سودانيون يكرمون جنود القوات المسلحة بالمئات من الإبل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام مواطنون بإحدى المناطق السودانية بإكرام جنود بالقوات المسلحة بالمئات من الإبل حملوها لهم في سياراتهم الخاصة.

وكتب الصحفي والباحث السوداني خالد الإعيسر أحد الذين قاموا بنشر المقطع على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (الشعب السوداني يكرم جيشه بالإبل.. شعب كريم ويكره العمالة والحقارة والارتزاق وخدام الأجندات!.جيش واحد شعب واحد).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين