شاهد بالصورة والفيديو.. عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع يظهر بصورة مفاجئة من أمام إحدى “الدكاكين” ويقول: (نحن نادمون أشد الندم ونتأسف جداً على قتال إخواننا في القوات المسلحة)





فاجأت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على فيسبوك متابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بنشر مقطع فيديو قبل لحظات من الآن.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاجأ المتابعون بظهور قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وهو يتحدث بعد فترة طويلة من الغياب.

وعبر شقيق القائد حميدتي خلال حديثه عن ندمه الشديد وآسفه البالغ بسبب قتالهم للقوات المسلحة السودانية خلال المعركة التي تدور منذ ما يقارب الشهر من الآن.

وأكد عبد الرحيم دقلو في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أن البرهان والكيزان هم من خدعوا جنود القوات المسلحة ودفعوهم للدخول في قتال مع قوات الدعم السريع.

وطالب قائد ثاني قوات الدعم السريع جنود القوات المسلحة بالانضمام لإخوانهم في الدعم السريع وسيجدون كل احترام وتقدير.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته سخر من المكان الذي كان يقف فيه دقلو أثناء إلقائه كلمته, وذكر عدد من المعلقين أن المكان أمام إحدى الدكاكين وقد وضح ذلك من خلال تصميمه.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين