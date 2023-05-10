شاهد بالفيديو.. الجندي السوداني المحبوب داخل مواقع التواصل يوثق لحظة سيطرتهم على شوارع الخرطوم ويتوعد الدعامة بــ(البل) والجمهور يطالب بترقيته





واصل جندي بالجيش السوداني نشر مقاطع الفيديو الحماسية التي يتجاوب معها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بشدة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشر الجندي الذي يجد شعبية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد.

وظهر من خلاله رفقة قائده وعدد من زملائه أثناء سيطرتهم على عدد من الكباري والشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم وسط هتافاته وهتافات زملائه.

وتوعد الجندي المحبوب قوات الدعم السريع بــ(البل) وطالب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قيادات الجيش السوداني بضرورة ترقيته لرتبة أعلى تقديراً لمجهوده الكبير وشجاعته الواضحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين