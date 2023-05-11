شاهد بالفيديو.. فنان ربابة سوداني يغني لطائرة السوخوي الحربية التي قصفت معسكرات الدعم السريع (حرك السخوي البتعمل شو والعدو المنعول دقوا براً وجو)





خطف فنان سوداني الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد بعد ظهوره في مقطع فيديو أثناء نظمه لأغنية جديدة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نظم فنان الربابة قصيدته الغنائية في طائرة السوخوي الحربية التي تتبع للجيش السوداني.

وامتدح الفنان الطائرة التي اشتهرت بقصفها لمقرات ومعسكرات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم بعد اشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغزل فنان الربابة في الطائرة وقال في مطلع أغنيته التي أسماها “السوخوي” (حرك السخوي البتعمل شو والعدو المنعول دقوا براً وجو).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين