شاهد بالصورة.. لاعبة كرة القدم السودانية إزدهار شلقامي تطلب المساعدة: (جدتي توفت داخل منزلها قبل 9 أيام ولا نستطيع اخراجها أطلب من الجهات النظامية مواراة جثمانها حتى لو في حوش المنزل)





نشرت لاعبة كرة القدم وفريق السيدات بالسودان إزدهار شلقامي تغريدة مؤثرة على إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطف معها الجميع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت إزدهار في تغريدتها المؤثرة: (جدتي توفت إلى رحمة الله في منزلها منذ تسعة أيام ولا سبيل إلى إخراجها ودفنها بسبب وجود قناصة في المباني المجاورة لها).

ونشرت اللاعبة الشهيرة الخريطة وموقع النزل وقالت: (المنطقة قريب شارع البلدية (موضح البيت في الصورة). لو في زول بيعرف زول من الجيش أو الدعم السريع في المنطقة).

وختمت تدوينتها التي تفاعل معها الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي: (أرجو من الجيش أو الدعم السريع أن يواروا جثمان جدتي حتى ولو في حوش المنزل والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله”).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين