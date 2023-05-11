شاهد بالفيديو.. لحظة انقلاب سيارة تابعة للدعم السريع أثناء هروبها من قصف جوي وجمهور مواقع التواصل يطلق أضخم سخرية





تصدر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة ومشاركة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لانقلاب سيارة وبها عدد من الجنود.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السيارة تتبع لقوات الدعم السريع وسبب انقلابها هو هروب سائقها بسرعة في محاولة منه لتفادي قصف جوي شنته طائرات حربية تتبع للجيش السوداني.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أطلق جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أضخم سخرية من خلال التعليقات التي تجاوزت الآلف تعليق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين