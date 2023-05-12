شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يخطف قلوب المتابعين بعد ظهوره وهو يتوضأ وسط سوق ليبيا والناس من حوله ينهبون ويسرقون المحلات التجارية





خطف رجل سوداني قلوب جمهور ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد ظهوره في لقطة تدل على إيمانه القوي وتمسكه بالقيم الدينية الجميلة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الرجل وهو يتوضأ استعداداً لأداء فريضة الصلاة بسوق ليبيا الشهير بأم درمان.

الرجل لم يتحرك من مكانه ويتابع الشيطان على الرغم من مشاهدته للناس وهم يقومون بنهب وسرقة المحلات التجارية بالسوق.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حظي الرجل بإشادات واسعة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي وضع عناوين كثيرة على المقطع أبرزها “الإيمان الصادق في لقطة”.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين