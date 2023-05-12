شاهد بالفيديو.. شاعر الدعم السريع يتحدث عن واقعة نهب أفراد من “الدعامة” لسيارة إمرأة بالخرطوم تحت أنظار المواطنين





تحدث شاعر قوات الدعم السريع وأحد مشاهيره على السوشيال ميديا عن الواقعة التي أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث عمر جبريل حامد والذي اشتهر على السوشيال ميديا بأنه شاعر الدعم السريع عن واقعة نهب أفراد من الدعم السريع لسيارة سيدة سودانية في الشارع العام.

وأكد عمر في حديثه أن زي قوات الدعم السريع ليس به ختم ليثبت أن كل من يرتدي زي مشابه له يعني أنه ينتمي للدعم السريع.

وأتهم شاعر الدعم السريع في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أشخاص من حكومة البشير السابقة “الكيزان” بتوزيع زي مشابه لزي قوات الدعم السريع من أحد مصانعهم ومنحه للمجرمين ليرتكبوا به الجرائم ويحملوها للدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين