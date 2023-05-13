شاهد آخر ما كتبته الفنانة الراحلة شادن حسين: (الجاية من الله التصيييب وراجين قسمتنا بكل الرضا) (الروح الرخصت في بلدنا عند الله غالية)  (وما يحدث مؤامره ضد هيبة الجيش)





نعى الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صباح اليوم السبت الفنانة الشابة شادن محمد حسين التي سقطت شهيدة داخل منزلها بأم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استشهدت شادن إثر قذيفة طائشة وقعت داخل منزلها بسبب اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

الفنانة شادن عرف عنها ومن خلال كتاباتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها من دعاة السلام وإيقاف الحرب الدائرة الآن.

محرر موقع النيلين رصد عدد من تدوينات الفنانة الراحلة والتي كتبتها على صفحتها قبل وفاتها, شادن كتبت آخر تغريدة لها قبل 14 ساعة من وفاتها قالت فيها: (لكل سواني /ة عاشق/ة للكتابه حنكتب ولأول مرة للأجيال القادمة ،تاريخ غير مجهل وبكل الدقة والمصداقيه ،فأنت شاهد عيان لكل ماحصل في السودان).

كما نشرت تفاصيل إتفاقية جدة التي وقعت بين الجيش والدعم ونقلت كل تفاصيلها ونقاطها الهامة والشروط التي تم الاتفاق عليها.

كما نشرت تغريدة في يوم السادس والعشرون من أبريل قالت فيها بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (مفروض السيناريو يكون مفهوم بالنسبه ليك يامواطن… مؤامره ضد هيبة الجيش الوطني،يا أثبتَ قسم حمايتك للوطن ،أو طلعت أداة لمن باع البلد (خيارين فقط) والشعب هو الحكم والتاريخ بسجل).

وكتبت الراحلة قبلها بيوم وتحديداً في الخامس والعشرون من أبريل: (منو الراكب راس ومقرر مايتحرك من بيته شبررر

والجايه من الله التصيييب لاعندنا حيل لجري ولافينا نفس لجهجهة،راجين قسمتنا بكل الرضا).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين