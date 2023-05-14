حسن إسماعيل: أرزاق الإسلاميين!!





ع الماش

أرزاق الإسلاميين!!

– أخطاء قحط كثيرة ومتناسلة ومتواصله ومتصلة

– آخر هذه الأخطاء السطحية هي توصيفهم للجيش السودانى بأنه جيش الإسلاميين…. وهو ذات الجيش الذي يقوده برهان الذي وقعوا معه الوثيقة الدستورية وجعلوه رئيسا لمجلس السيادة ومجلس السيادة فى التوصيف الدستوري هو سنام الدولة المدنية الديمقراطية… ( شفت كيف) !!!

– لكن خطأهم الأبرز والمضحك الحالي هو أنهم جعلوا الإسلاميين فى مواجهة المتمردين في هذه الحرب والذين هم فى نظر الناس الآن مجرد قتلة ومغتصبين وبغاة… في أعلى لحظات تعاطف الشعب السوداني مع الجيش السوداني جعلوه فى أدبياتهم الهتافية أنه جيش الإسلاميين وجعلوا معركة الكرامة هي معركة الإسلاميين ضد التمرد

– منذ القديم كنت أقول نصف أرزاق الإسلاميين تأتيهم فى شكل خصوم سطحيين وسذج وأغبياء و(مطرطشين ساكت) لدرجة أنهم سرعان ماينسون هتاف حلاقيمهم ( الجيش جيش السودان) و ( مافي مليشيا بتحكم دولة )

– إيييييه

– جيش (الإسلاميين) سيدحر عصابات الجنجويد القتلة والمغتصبين القادمين من النيجر…( كده كويس معاكم) … لكن يبقى السؤال الفحل .. أين أنتم من هذه المعركة ؟ نيجر؟ أم منغول؟ أم كنغول؟

حسن إسماعيل