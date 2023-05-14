



• لن تستطيع مليشيا التمرد رفع رأسها لتنظر في وجوه الضحايا الذين نهبت منازلهم وهدمت بيوتهم وسرقت ممتلكاتهم ..

• لن ترفع مليشيا التمرد النظر في وجوه المغتصبات من حرائر أهل السوداني اللائي أُنتهكت أعراضهن وأرتفع صوت مظلمتهن إلي جبار السموات والأرض ..

• بلاخجل تقول مليشيا التمرد إنها تطالب بتحقيق مستقل في جريمة اغتيال الأخ العزيز أميركبسولة مدير العلاقات العامة بإتحاد كرة القدم السوداني ..

• أتعلمون لماذا سارعت مليشيا التمرد لمدارة سوءة الاعتداء المسلح علي كنيسة ماري جرجس بحي المسالمة بأم درمان؟!

• فعلت ذلك لأنها تخشي ردة فعل العالم المسيحي والمنظمات الكنسية التي أيقنت الآن أن ماتفعله مليشيا التمرد بالخرطوم هذه الأيام يرقي لجرائم الحرب التي يستحق مرتكبوها الضبط والاحضار إلي منصات العدالة ..

• العدالة التي لايراها العالم الغربي إلا عندما يضرب المتطرفون أبواب الكنائس ..

• وقد فعلتها مليشيا الدعم السريع بالصوت والصورة !!

عبد الماجد عبد الحميد