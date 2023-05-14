من ابتلاءات الله لأهل السودان انهم يمرون بأكبر وأخطر ازمة في ظل أغرب سلطة تحكمهم





الهوان

من هوان السلطة وهدم هيبتها التي تمت في أربع سنوات عجاف ان التمرد من ضمن مطالبه في جدة دفع رواتب ضباطه وجنوده !! ضرب من السخف والعبط غير المسبوق بل والاستخفاف بالسلطة التي يفاوضون ، متمردون يطالبون الحكومة بدفع رواتبهم على أدائهم المميز هذا الشهر لمهنة التمرد !!

هذا السخف تم عرضه على هذه السلطة لأنها قامت من قبل بتمرير كثير من السخف ، و للمتمردين خبرة طويلة في تمريغ انفها وإذلالها وفي تمرير كثير من اللامعقول واللامنطقي ليس أقله حشدهم لعدد 80 الف تحت بصرها وعينها وهي تعلم انه يجمع لقتالها !!

ومن ابتلاءات الله لأهل السودان انهم يمرون بأكبر وأخطر ازمة في ظل أغرب سلطة تحكمهم منذ الإستقلال ، هل طلب متمرد من قبل مرتبات من حكومة أزهري ، عبود ، نميري ، سوار الذهب ، الصادق المهدي ، سر الختم الخليفة ، البشير أثناء ممارسته للتمرد ؟!!

لا تنسى بعد إكمال هذا البوست من ضرب رأسك في أقرب حائط تعبيرا عن الغيظ !!

د.محمد علي الجزولي