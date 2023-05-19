شاهد بالفيديو.. قصة المذيعة السودانية ذات الأصول التركية سارة خان التي انهمرت دموعها داخل التلفزيون التركي بسبب الأوضاع في السودان وكيف عادت من جديد بعد الأزمة التي واجهتها





كشف برنامج ملخص القصة تفاصيل هامة عن حياة المذيعة السودانية ذات الأصول التركية سارة خان والتي عملت بقناة سودانية 24 لفترة قصيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن سارة خان ولدت في تركيا لأم سودانية وأب باكستاني وحملت ملامحها واسمها الأصول التركية.

ولفتت خان الأنظار إبان عملها في التلفزيون التركي وذلك بعد نشر تقرير عن السودان وتدهور المعيشة فيه قبل عدة سنوات وهو ما جعلها تدخل في نوبة بكاء داخل القناة التركية التي تعمل بها تعاطفاً مع أهلها في السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد عانت سارة أيضاً من أزمة صحية جعلتها تتوقف عن العمل بالقناة التي تعمل بها, ولكنها عادت بعد فترة بقوة وعزيمة كما طالبت القناة باستضافة أطباء لنصح المشاهدين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين