شاهد بالصورة.. استخبارات الدعم السريع تؤكد هروب وإجلاء عدد كبير من قادتها خارج الخرطوم





بعثت إدارة قيادة السرايا مكتب الطوارئ فرع الجنينة بالدعم السريع غربي السودان بخطاب وصفته بالسري للغاية إلى قائد قوات الدعم السريع بأم درمان أو من ينوب عنه.

وبحسب الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورصده محرر موقع النيلين فقد أكدت إدارة الدعم السريع بالجنينة استلامها لعدد 7 ضباط من الدفعة الأولى بالدعم السريع تم تهريبهم من الخرطوم.

ووصل عدد الضباط الذين تم تهريبهم من الخرطوم إلى الجنينة الى 16 ضابط, كما أكد ذات الخطاب أنهم فقدوا الاتصال بالسيد عبد الرحيم دقلو قائد قوات الدعم السريع بالإنابة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين