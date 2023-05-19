شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يستولى على أسطول من السيارات الضخمة والصغيرة خلال إحدى معاركه مع الدعم السريع وجمهور مواقع التواصل يحتفل بطريقة ساخرة





استولت قوة من الجيش السوداني بإحدى المعسكرات على أسطول من السيارات الضخمة التي شملت شاحنات وناقلات وآخر من السيارات الصغيرة وتم عرض الغنائم عبر مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استعرضت قوة الجيش الغنائم الضخمة التي تحصلت عليها خلال إحدى المعارك الأخيرة ضد قوات الدعم السريع.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي احتفل بالنصر الذي حققته القوات المسلحة وقاموا بتركيب الأغنية الساخرة التي تم إطلاقها اخيراً قوات الدعم السريع (حميدتي جدع الكاكي حميدتي كبرا بالملكي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين