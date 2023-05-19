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شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يستولى على أسطول من السيارات الضخمة والصغيرة خلال إحدى معاركه مع الدعم السريع وجمهور مواقع التواصل يحتفل بطريقة ساخرة

2023/05/19
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Waving the national flag, Sudanese soldiers rally in the capital Khartoum following a speech by Field Commander Brig. Mohammed Hamdan Hemaidti, on May 21, 2014, after troops from the controversial Rapid Support Forces said they seized a strategic area about 20 kilometres (12 miles) northeast of South Kordofan's state capital Kadugli. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

استولت قوة من الجيش السوداني بإحدى المعسكرات على أسطول من السيارات الضخمة التي شملت شاحنات وناقلات وآخر من السيارات الصغيرة وتم عرض الغنائم عبر مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استعرضت قوة الجيش الغنائم الضخمة التي تحصلت عليها خلال إحدى المعارك الأخيرة ضد قوات الدعم السريع.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي احتفل بالنصر الذي حققته القوات المسلحة وقاموا بتركيب الأغنية الساخرة التي تم إطلاقها اخيراً قوات الدعم السريع (حميدتي جدع الكاكي حميدتي كبرا بالملكي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2023/05/19