شاهد بالفيديو.. القوات المسلحة السودانية تدشن تطبيق يتيح للمواطنين التبليغ عن مكان ارتكازات الدعم السريع والقناصين والمجرمين الذين ينهبون مملتكاتهم





بشر ضابط صف بالقوات المسلحة السودانية المواطنين بسيطرة الجيش على عدد من المناطق بعد عمليات هامة قام بها الجيش خلال الأيام الماضية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف ضابط الصف خلال مقطع فيديو قام بتصويره وطلب توصيله للجميع, عن تدشين القوات المسلحة لتطبيق جديد وهام.

ويتيح تطبيق “بلاغ” الموجود على متجر قوقل بلاي للمواطنين رفع بلاغاتهم عن أماكن ارتكاز قوات الدعم السريع إضافة للتبليغ عن القناصين لحظة مشاهدتهم, كما يتيح للمواطن تبليغ الجيش بالجرمين المتخصصين في نهب الممتلكات.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين