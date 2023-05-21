شاهد بالصور.. لأول مرة منذ أكثر من شهر.. الدعم السريع يخلي مناطق مهمة وشوارع رئيسية بأم درمان ويغادرها بصورة مفاجئة وجمهور مواقع التواصل يحلل ويكشف الأسباب





تفاجأ سكان مدينة أم درمان صباح اليوم الأحد بمغادرة قوات الدعم السريع لشوارع رئيسية ومناطق هامة بمدينة أم درمان وسط ذهول المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور لشارع الأربعين وشارع العرضة بأم درمان.

وظهر الشارعين فارغين من أي فرد دعم سريع لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منذ أكثر من شهر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتاعبين فقد انقسم المعلقون في تعليقاتهم إلى قسمين, حيث يرى البعض أن مغادرة الدعم لهذه المواقع يعني اعترافه بالهزيمة رسمياً, بينما ترى الفئة الأخرى أنه تكتيك من قوات حميدتي للتجمع في منطقة معينة ثم الانتشار منها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين