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شاهد بالصور.. لحظة مغادرة “فولكر” السودان ومصادر تكشف سبب مغادرته

2023/05/21
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع عبر السوشيال ميديا والمواقع الاسفيرية المختلفة صوراً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “فولكر” ظهرا من خلالها وهو في طريقه لمغادرة السودان.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اكدت بعثة يونيتامس في السودان، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، غادر بورتسودان متوجها إلى نيويورك.

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وقالت في تعميم ان فولكر سيقدم يوم الإثنين تقريرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ربع السنوي عن السودان أمام مجلس الأمن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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