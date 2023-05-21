شاهد بالصور.. لحظة مغادرة “فولكر” السودان ومصادر تكشف سبب مغادرته





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع عبر السوشيال ميديا والمواقع الاسفيرية المختلفة صوراً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “فولكر” ظهرا من خلالها وهو في طريقه لمغادرة السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اكدت بعثة يونيتامس في السودان، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، غادر بورتسودان متوجها إلى نيويورك.

وقالت في تعميم ان فولكر سيقدم يوم الإثنين تقريرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ربع السنوي عن السودان أمام مجلس الأمن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين