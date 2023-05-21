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شاهد.. الفنانة هدى عربي تنشر صورة مثيرة للجدل تعبر من خلالها عن اشتياقها للسودان

2023/05/21
هدى عربي اطلالة

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صورة حديثة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتم تداولها على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالسلطانة خلال الصور وهي خارج السودان ولم ترتدي الثوب الذي عرفت به, وظهر شعرها مكشوفاً.

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وكتبت هدى عربي على الصورة: (انا دايرة الحرب تنتهي والمطار فتح ما فتح راجعة بي اي صالة ان شاء الله صالة السنبلة اااااخر كلام ).

وختمت تدوينتها التي تابعتها محررة موقع النيلين: (السفر احلى حاجة فيهو تاريخ العودة لكن لمن تبقى فترة مفتوحة وما معروف منين تخلص حاجة صعبة عديييييل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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2023/05/21