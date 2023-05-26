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شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تنصح الشباب باستغلال فترة الحرب واغتنام الفرصة لإكمال زواجهم: (لو ما عرستوا هسا تاني ما بتعرسوا لانو دي أيام العرس بعصير الكركدي)

2023/05/26
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طالبت ناشطة سودانية شباب بلادها باستغلال فترة الحرب التي تشهدها البلاد حالياً واغتنام الفرصة الثمينة لإكمال مراسم زواجهم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نصحت الناشطة التي وصفها المتابعون بالحسناء الشباب باستثمار الفرصة الحالية والتي انشغل فيها الناس بالحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت في حديثها الذي تفاعل معه المتابعون بالضحكات أن الزواج في ظل هذه الظروف يتم بدون تكاليف وخسارات, وذكرت أن الزواج في هذه الأيام يمكن أن يتم بعصير الكركدي فقط دون تكاليف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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