شاهد بالفيديو.. بعد معاناة وانتظار دام لأكثر من شهر بمدينة حلفا.. شاب سوداني يطلق “زغاريد” الفرح لحظة حصوله على تأشيرة دخول مصر





يعاني الآلاف من الشباب السودانيين بمدينة وادي حلفا وتحديداً أمام مباني القنصلية المصرية بسبب الإنتظار في شوارع المدينة لأكثر من شهر من أجل الحصول على تأشيرة دخول لمصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثق أحد الشباب الحاضرين عبر كاميرا هاتفه لتجمع الآلاف من الشباب الذين قدموا طلباً للجهات المصرية للحصول على تأشيرة الدخول.

وأظهر المقطع المتداول لقطة طريفة, حيث قام أحد الشباب بإطلاق “زغرودة” الفرح بعد أن سمع اسمه ضمن الذين حصلوا على تأشيرة الدخول وسط ضحكات الحاضرين.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين