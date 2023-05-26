شاهد بالصورة والفيديو.. جندي بالدعم السريع يرقص ويتفاعل على أنغام أغنية (حميدتي جدع الكاكي والدعامة كبروها ) وجمهور مواقع التواصل يسخر (لما تكون لاحافظ ولافاهم)





جلب جندي بقوات الدعم السريع السخرية لنفسه وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشسيال ميديا ومواقع التواصل المحتلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من الجندي بعد ظهوره وهو يتفاعل في الرقص على موسيقى الأغنية الضجة (حميدتي جدع الكاكي والدعامة كبروها ).

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان سخروا من جندي الدعم السريع وكتب أحد المتابعين: (لما تكون لاحافظ ولافاهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين