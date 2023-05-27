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شاهد بالفيديو.. الطيران الحربي يحطم سيارة للدعم السريع محملة بالأموال حاول أفراد الهروب بها إلى خارج العاصمة ومتابعون: (خسروا الدنيا والأخرة)

2023/05/27
السوخوي

تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سيارة تتبع لقوات الدعم السريع وهي محطمة بعد قصفها من قبل الطيران الحربي الذي يتبع للجيش السوداني.

وأكد مصور المقطع أن السيارة المحملة بأموال طائلة قد احترقت تماماً وذلك أثناء هروب أفراد من الدعم السريع بها خارج العاصمة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد اختلف المعلقون خلال تعليقاتهم حول حقيقة المقطع, حيث ذكر البعض أن الفيديو قديم وتم تصويره خارج السودان, فيما أكد العض الآخر أن الفيديو حقيقي وكتب أحدهم (خسروا الدنيا والأخرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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