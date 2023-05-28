شاهد بالفيديو.. دعوات “شعرية” من أم سودانية لإبنها البعيد عنها تخطف اهتمام المتابعين ونجوم المجتمع وعلى رأسهم الفنانة هدى عربي (انت لا تضوق الحرب لا تضوق الضرب ولا من الرجال تنغلب)





خطفت أم سودانية الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حقق رواجاً كبيرا وشهرة واسعة بعد ساعات من نشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تم تصوير المقطع المتداول للأم أثناء حديثها مع إبنها البعيد عبر مكالمة هاتفية مؤثرة وجميلة.

الحاجة السودانية قدمت دعوات جميلة بقافية شعرية رائعة الأمر الذي نال اعجاب المتابعين ونجوم المجتمع أبرزهم الفنانة هدى عربي التي قامت بمشاركة المقطع على حسابها الرسمي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قالت الأم في دعواتها لإبنها عبر المكالمة الهاتفية (انت لا تضوق الحرب لا تضوق الضرب ولا من الرجال تنغلب.. انت يشوروك وانت يدوروك.. ايامك في الايام الطوال).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين