شاهد بالفيديو.. مواطنون بالخرطوم يبيدون خمورا “عرقي” وجدت في منازل كان تحتلها قوات من الدعم السريع





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال قوية من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر عدد من النشطاء البارزين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أبرزهم الصحفية فاطمة الصادق مقطع فيديو لمواطنون سودانيون ظهروا من خلاله وهم يبيدون كمية من الخمور.

وأكدت الصحفية المعروفة أن المقطع لمواطنون في الخرطوم يريقون خمورا وجدت في منازل كان يحتلها مليشيات الدعم السريع المتمردة, وأضافت ساخرة (عرقي جد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين