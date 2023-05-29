شاهد بالفيديو.. مطرب عربي يغني أشهر أغنيات الفنانة السودانية إيمان الشريف (يا دروب لي وين تودي) ويحظى بإشادات واسعة من قبل الجمهور





فاجأ مطرب عربي لم يتم الكشف عن اسمه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يغني من خلاله أشهر أغنيات الفنانة السودانية إيمان الشريف.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قام المطرب الجميل بتركيب صوته مع صوت الفنانة إيمان الشريف ليظهر أنه يغني معها أغنيتها (يا دروب لي وين تودي) في شكل “دويتو”.

https://fb.watch/kQN9EC4HhV/

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أشاد بالمطرب وبإمكانياته الصوتية إضافة لاهتمامه بالاستماع للأغاني السودانية.

وتشير محررة موقع النيلين إلا أن أغنية(يا دروب لي وين تودي) والتي حققت شهرة واسعة هي أغنية “تتر” مسلسل “زاندا” الذي يعرض في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته الفنان أحمد الجقر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين