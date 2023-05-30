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شاهد بالفيديو.. صاحبة مكتب عقارات مصرية تتحدث عن تجربتها مع السودانيين في إيجار الشقق المفروشة (السودانيين أنظف ناس على وجه الأرض وعندما تدخل في شققهم تستقبلك رائحة البخور)

2023/05/30
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تحدثت سيدة مصرية تعمل في مجال العقارات بالقاهرة عن تجربتها مع الشعب السوداني خلال سنوات عملها في مجال تأجير العقارات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت السيدة المصرية التي كانت في طريقها لاستقبال عميل سوداني قادم من السودان عبر أسوان, أن كل الشعوب فيها الشخص الممتاز والعكس.

وأشادت السيدة المصرية خلال حديثها بنظافة السودانيين داخل شققهم ووصفتهم بأنهم أنظف ناس على وجه الأرض, وأكدت في حديثها أن رائحة البخور تستقبلك لحظة دخولك منازلهم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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