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شاهد الفيديو الذي وصفه المتابعون بالفضيحة.. نساء سودانيات يفترشن الأرض ويمارسن بيع الشاي أمام مفوضية اللاجئين بالقاهرة ويطلقن صرخات عالية ويرفضن مغادرة المكان

2023/05/30
United Nations High Commissioner for Refugees

نشر الناشط السوداني المعروف “جوطة” مقطع فيديو على صفحته المتابعة عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف “جوطة” كواليس المقطع الذي وصفه المتابعون بالفضيحة والذي لا يشبه أخلاق السودانيين.

الناشط أكد أن المقطع الذي أظهر سودانيات يصرخن بشكل واضح ومزعج تعود تفاصيله لسيدات سودانيات افترشن الأرض أمام المفوضية السامية لحق الإنسان بالقاهرة.

السيدات افترشن الأرض ومارسن بيع الشاي أمام المفوضية, وذكر “جوطة” بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن صراخ النساء سببه تدخل السلطات المصرية لمنع سلوك السيدات السودانيات.

محمد عثمان _ الحرطوم

النيلين

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