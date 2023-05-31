شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقسم على المصحف الشريف مهدداً بقتل 100 شخص من الدعم السريع ومثلهم من الجيش





أثار مقطع فيديو لشاب سوداني ضجة اسفيرية كبيرة وذلك بعد ساعات من تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أبدى الشاب خلال حديثه حزنه الكبير بسبب الحرب الدائرة الآن في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع.

https://fb.watch/kS7jtdChRT/

وأكد أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي, وذكر أن والدته في الخرطوم محذراً الجيش وقوات الدعم السريع من إصابتها بأي أذى.

وأقسم الشاب خلال حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين على المصحف الشريف على قتل 100 من الدعم السريع ومثلهم من الجيش إذا تعرضت والدته لأي أذى أو مكروه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين