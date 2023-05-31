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بالفيديو.. قصة شاب سعودي ظلم مواطن سوداني بجدة فدعا عليه (اللهم انتقم منه عاجلاً غير آجل) شاهد ما الذي صار للشاب السعودي بعد يوم واحد فقط

2023/05/31
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حكى إعلامي سعودي قصة غريبة عن الظلم حدثت بمدينة جدة السعودية بين شاب سعودي ومواطن سوداني وتم تناقلها على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الإعلامي السعودي الذى روى القصة أن شاب سعودي بمدينة جدة صدم مواطن سوداني في الشارع العام.

وبعدها نزل الشاب السعودي الذي منحه الله قوة جسمانية من سيارته غاضباً وقام بضرب المواطن السوداني الذي لم يستطيع أن يفعل له شيء.

وتابع بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: المواطن السوداني شعر بالظلم فدعا الله أن ينتقم له من الشاب عاجلاً غير أجل إن كان قد ظلمه.

وبعد أيام ذهب السوداني للمسلخ فوجد شاباً عرفه بنفسه وذكر له أنه هو الشخص الذي ضربه وطلب منه العفو والسماح لأنه وبعد يوم واحد من الواقعة تعرض لحادث كبير.

وبسببه فقد اثنين من أبنائه وظل يبحث عن الرجل السوداني الذي ظلمه وبعد أن وجده قال له: كان أفضل أن تشتكيني في الشرطة أو القضاء ولكن بسبب دعوتك فقدت كل شيء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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