شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تتحدث الانجليزية بطلاقة وتبهر المتابعين خلال استضافتها بإحدى القنوات السعودية





أبهرت طفلة سودانية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان والوطن العربي وذلك بعد ظهورها في استضافة عبر قناة “الإخبارية” السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدثت الطفلة خلال المقابلة التي أجريت معها باللغة الانجليزية والتي تجيد التحدث بها بطلاقة.

وقدمت الطفلة خلال حديثها شكرها للملكة العربية السعودية على حسن استضافتها للسودانيين, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه أشاد بالطفلة وببراعتها الكبيرة في التحدث بالانجليزية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين