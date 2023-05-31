شاهد بالفيديو.. ما هي حقيقة الاعتداء على الفنانة إيمان الشريف وطردها من المسرح بعد إحيائها حفل بدولة الإمارات رغم الظروف الصعبة التي يعيشها السودان؟





تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان خلال الأيام الماضية مقطع فيديو قيل أنه للفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة الجمهور وهو يعتدي على الفنانة إيمان الشريف ويقوم بطردها من المسرح.

وذكر ناشرو المقطع أن الواقعة حدثت قبل أيام قليلة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي أحيت فيها الفنانة حفلها, وهو ما دفع الجمهور لطردها من المسرح بسبب إقامتها لحفلات غنائية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها السودان.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الحفل كان قبل عدة سنوات بدولة قطر, وأكد مقربون من الفنانة أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة لأن الفنانة إيمان الشريف متواجدة حالياً بمسقط رأسها بمدينة ود مدني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين