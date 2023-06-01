شاهد بالصورة والفيديو.. قائد ثاني قوات الدعم السريع يظهر مع جنوده تحت شجرة ويتوعد البرهان بالقبض عليه وتسليمه لحميدتي





ظهر قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو بشكل مفاجئ وذلك عبر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر دقلو خلال المقطع وهو وسط جنوده تحت إحدى الأشجار, وخاطب عبد الرحيم خلال حديثه جنود القوات المسلحة بضرورة التوحد مع قوات الدعم السريع للقضاء على قيادات الجيش.

وطمأن قائد ثاني قوات الدعم السريع الجميع مؤكداً أن قائد الدعم السريع حميدتي في أتم صحة وعافية ويقاتل مع جنوده مطالباً البرهان بمواجهته.

كما توعد عبد الرحيم دقلو خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بالقبض عليه وتسليمه لحميدتي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين