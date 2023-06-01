شاهد بالصورة والفيديو.. آلاف الشباب من المتقدمون للحصول على تأشيرة دخول لمصر يصرفون النظر عن السفر إلى القاهرة ويستمتعون بالصيف أمام إحدى الجزر الجميلة بمدينة وادي حلفا





خطف مقطع فيديو لشباب سودانيون وهم يقضون أوقات جميلة بإحدى الجزر الجميلة بمدينة وادي حلفا الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الشباب هم ضمن الآلاف المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول لجمهورية مصر العربية من القنصلية المصرية بوادي حلفا شمالي السودان.

استمتاع الشباب بالصيف أمام الجزر جعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يتنبأ بصرف هؤلاء الشباب النظر عن السفر لمصر بعد المناظر الطبيعية والجميلة التي شاهدوها بمدينة وادي حلفا والتي قد تكون المرة الأولى التي يزور فيها أغلب الشباب هذه المدينة.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن مدينة وادي حلفا تعيش ازدحام لم تشهده من قبل بسبب توافد الآلاف من الشباب للمدينة بغرض الحصول على تأشيرة دخول مصر من القنصلية المصرية الموجودة بحلفا.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين