شاهد بالفيديو.. بتوجيهات من قائد قوات الدعم السريع.. تدشين قوافل المساعدات بجنوب الخرطوم





استقبل أهالي مناطق جنوب الخرطوم السلمة ومايو وغيرها قوافل مساعدات قدمتها لهم قوات الدعم السريع بتوجيهات من القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشرت إحدى الصفحات التابعة لقوات الدعم السريع والناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للحظة وصول القوافل.

أهالي جنوب الخرطوم استقبلوا القوافل بفرح كبير مع إطلاق النساء للزغاريد, وخاطب ممثل الدعم السريع المواطنين مؤكداً أن الظروف الصعبة والحروبات المستمرة فرضت عليهم خدمة المواطن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين