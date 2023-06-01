دليل العابرين من السودان لإثيوبيا





1/ صورة فيزا او إقامة لبلد ثالث لإبرازها عند المعبر بالمتمة.

2/ تجديد الجواز لثمان أشهر من شرطة القضارف فقط (مقابل ١١ألف جنيه)، لا يعتمد تجديد شرطة جوازات مدني..

3/ احتفظ بنقودك بالدولار

4/ الأفضل تحويل ما يعادل مصاريف الطريق والاقامة في قندر لا أكثر (التحويل ٧٠ بر للدولار).

5/ احتفظ بثمانين دولار تسدد نقدا كرسوم فيزا في معبر المتمة سارية لثلاثين يوما، وقابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

6/ بإمكانك الحصول على شريحة موبايل بالمتمة أو قندر، والتمتع بخدمات الإنترنت.. خمسة ميغابايت بمائتي بر ما يعادل دولارين.

7/ في حالة الرغبة لاستغلال الطائرة من قندر لأديس أبابا..إشتر التذكرة بالعملة الإثيوبية (البر) وليس بالدولار، مباشرة من مكتب الخطوط الإثيوبية في قندر والأفضل عن طريق صديق من مكتب الخطوط بأديس يقوم بارسالها لك على الواتساب.. (التذكرة بالدولار ١٤٠ دولار.. وبالبر ب٨٤٠٠ بر ما يعادل ٨٤ دولار بسبب التفاوت في أسعار الصرف).

8/ إذا أردت مغادرة أديس للخليج أو اي دولة أخرى.. تجنب شراء التذكرة بالدولار أو أونلاين.. إذهب مباشرة لمكتب الخطوط الإثيوبية واشتري التذكرة بالبر الإثيوبي.. وليس بالدولار، هذا سيوفر عليك ٤٥% من قيمتها، على الأقل.

9/ اسعار صرف البر الإثيوبي.. ٥٥ بر للدولار بالبنوك . ٧٠ بر للدولار بالقضارف و بالقلابات والمتمة وقندر.. ١٠٠ بر للدولار في السوق الموازي بأديس أبابا.

Nagi Sharif Babiker