الاعيسر: رسالة أخيرة لقادة الدعم السريع!!





رسالة أخيرة لقادة الدعم السريع!!

“القوة المميتة” تعني تشريعكم لاستخدامها من قبل خصومكم بسبب عنادكم وتمترسكم برفع شعارات الديمقراطية التي أنتم أبعد ما يكون عنها وليسوا مكلفين من الشعب لترسيخها.. وأعلموا أن ارتكاب جنودكم لأفعال مخالفة للدين والقانون قد ينتهي بتعريض جنودكم للتهلكة.

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قال الله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون).

صدق الله العظيم.

خالد علي الاعيسر