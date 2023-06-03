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شاهد بالصور والفيديو.. كاميرا قناة “العربية” تدخل مطار الخرطوم وترصد حجم الدمار الناتج عن الاشتباكات بين الجيش والدعم

2023/06/03
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تمكنت قناة العربية وعبر مراسلها بالخرطوم عمار أبو شيبة من الدخول لمطار الخرطوم الدولي لرصد حجم الدمار الذي لحق به بعد اشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

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وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر تصوير قناة العربية الدمار الناتج عن الاشتباكات بين الجيش والدعم التي انطلقت في منتصف شهر أبريل الماضي.

وعلى الرغم من الدمار الكامل الذي تعرضت له صالة المغادرة بمطار الخرطوم إلا أن صالة الحج والعمرة لم تتعرض لخراب وظهرت بشكلها المعهود.

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كما تعرضت سيارات المواطنين التي كانت تقف خارج المطار لاحتراق كامل جراء القصف والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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