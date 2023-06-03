شاهد بالفيديو.. خلال سهرة تلفزيونية يعود تاريخها للعام 1976.. نجم الأهلي المصري يعزف على “العود” ويغني رائعة الفنان السوداني ود الأمين (أشوفك بكرة في الموعد)





حصد مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والسودانية آلاف الاعجابات وذلك بعد ساعات من نشره وتدواله على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استضافت إحدى القنوات المصرية في العام 1976 عدد من نجوم النادي الأهلي الملقب بفريق القرن بقيادة الأسطورة محمود الخطيب واللاعب السوداني عبد المنعم قرن شطة في سهرة تلفزيونية.

النجم السوداني الذي مثل النادي الأهلي لسنوات طويلة أظهر موهبته في الغناء والعزف على العود, وتغنى قرن شطة خلال السهرة برائعة الفنان السوداني الكبير محمد الأمين (أشوفك بكرة في الموعد) وسط تصفيق الجمهور الحاضر من داخل الأستوديو.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين