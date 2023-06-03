وزارة الصحة بالنيل الأزرق : استراتيجية محكمة لتوفير المعينات الطبية





أكد الأستاذ جمال ناصر وزير الصحة بإقليم النيل الازرق أن وزارته تعمل وفق استراتيجية محكمة عبر الاهتمام بتوفير المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعينات الطبية، تجنبا للظروف والأحداث التى مر بها الإقليم فى الفترة السابقة لمواجهة أى ظروف مستقبلا.

وكشف الوزير أن مدير الإمدادات الطبية الاتحادى دكتور بدر الدين محمد احمد الجزولى يباشر مهامه من الاقليم موضحا أن وزارته استلمت احتياجات مستشفى الكلى من المحاليل وان المستشفى يعمل بطاقته باستثناء توقف ماكنة واحدة وسيتم معالجتها خلال اليوم او غدا لدخول الخدمة لافتا إلى أن المستشفى يستقبل مرضى من الخرطوم و ودمدنى، منوها إلى أن الاقليم تسلم حصة من الأدوية عبر مندوبه (مدير الإمدادات الطبية).

وأوضح الوزير أن الإقليم شهد ظهور حالات في منطقة ام درفا بمحافظة ود الماحى موضحا أنه تم أرسال فريق صحي متكامل ومعه اطباء بلا حدود للمنطقة واجرى الفريق مسوحات ميدانية و قال آن المنطقة شهدت استقرارا وان الوضع الان تحت السيطرة وتم تطعيم الاطفال دون الخمسة سنوات .

وابان أنه تم تكوين غرفة طوارئ لمواجهة فصل الخريف وبدأت الغرفة العمل مبكرا بفتح المصارف بمحافظة الدمازين مشيدا بمحافظ الدمازين ووزير البنى والتخطيط وقال أن وزارته تعمل بتناسق وتناغم تام مع مستشفيات المحافظات كافة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

واشتر إلى جهود لمعالجة مشكلة الصرف الصحي بدعم مقدر من وزير المالية مؤكدا أن العمل سيستأنف فى المستشفى الصيني بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعرب الوزير عن تقديره لحاكم الإقليم لاهتمامه بالصحة واعتبار الصحة من أولويات الصرف بالاقليم فى ظل ظروف الطوارئ .

وثمن وزير الصحة مواقف الكوادر الطبية القادمة من الخرطوم فى مختلف التخصصات لانخراطهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كمتطوعين لافتا إلى ترحيب الحاكم بتلك الكوادر وثمن المبادرة الكريمة لدكتور على السيد مدير عام وزارة الصحة بالاقليم الأسبق الرامية إلى تنظيم ورش تدريبية فى مجال الإدارة والتدريب للعامين في الصحة وغيرها من المؤسسات موضحا أنه تم تخريج دفعة أولى تلقت جرعات تدريبية عالية فى مجال تجويد العمل والإدارة و اوضح أن الورش ستستمر مطلع الاسبوع والأسابيع القادمة،

وأوضح جمال أن وزارته عانت من عدم توفر الانتو اوكسجين أو الغاز المنقذ للحياة موضحا أنه تمت المعالجة بتوجيه وزير الصحة بالجزيرة للحصول على الانتو اوكسجين من الشركة المصنعة برفاعة منوها إلى أن الشحنة ستصل للاقليم غدا السبت.

سكاي نيوز

وكاله سونا