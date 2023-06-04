شاهد بالفيديو.. طيار سوداني يجبر ركاب طائرة سودانية متوجهة إلى مصر على البكاء بعد ترديده قصيدة مؤثرة (بُكره يا الخرطوم تعودي وترجع الكرياب جميلة وفيك بُكره الورد يزهر وتلاطف الزهرات خميلة)





في مشهد مؤثر أجبر كابتن طيران سوداني ركاب طائرته على البكاء وذلك قبل هبوط طائرته في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ردد كابتن طائرة شركة بدر للطيران قصيدة مؤثرة تتحدث عن واقع الوطن وذلك في أثناء هبوط الطائرة بمطار جدة ومنه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

الطيار محمد ردد للركاب قصيدة “بكرة يا الخرطوم تعودي” للشاعر المبدع ود الأصول الفنجري, وتقول كلماتها:

بُكره يا الخرطوم تعودي وترجع الكرياب جميله وفيك بُكره الورد يزهر وتلاطف الزهرات خميله وبكره ترجعي زي زمانك وتطلع الأيدي العميله وفيك شرق النيل تغني وفيها ح نلاقي الزميله وفيها صالحه نلاقي خوه ونفتح السيره الجميله

بُكره ياخرطوم تعودي

فيكِ بحري الناس تهلل وفرحتهم مافيش شبيها عقول صغارا لسه بحبو وجاها يوم وامست نبيها وفيها تلقى الام تزغرت وفيها ساكه الصيد ظبيها وفيها كوبر ياحلاتها وزكريات معدوم شبيها

وبُكره يا خرطوم تعودي

فيك بُكره الناس تكبر وترجع ام در لي امانها وارجعو اطفالنا البراعم وامشو المدارس في زمانها واي زول قد خان ضواحيكِ وخش مداينك برضو خانها ومد سلاحو ع نساءك وما احترم عزه واهانها ح نقطع الايد البمدها ونكتل الناس الاعانها وبكره ترجعي زي مانك وترجع الخرطوم وامانها

وبكره يا خرطوم تعودي

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين