شاهد بالفيديو.. فعلت موقف عجز عنه بعض الرجال.. شيخ سوداني يحكي قصة عن شجاعة وشهامة إمرأة سودانية في عز الحرب





حكى الشيخ والدكتور آدم إبراهيم الشين موقف شجاع وجميل قامت به سيدة سودانية في عز الحرب الدائرة الآن في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حكى الشيخ في خطبة له أن السيدة التي كانت تسكن في أحد أحياء الخرطوم لجأت للعيش في مدينة أم درمان بسبب الأوضاع الصعبة في العاصمة الخرطوم.

وبعد استقرارها في أم درمان لاحظت قطوعات المياه عن الحي الذي تسكن فيه ما دعاها لجلب “تانكر” مياه لتسقي نفسها وكل من معها في الحي.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين عن الشيخ فقد طرحت المرأة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فتحت من خلالها التبرعات لمساعدة المتأثرين.

ونجحت مبادرتها في إستئجار “التانكر” للدرجة التي جعلتها تصبح سبب في مد حارتها والمناطق المجاورة لها ووصل مبادرتها حتى مدينة بحري.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين