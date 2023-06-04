شاهد بالفيديو.. سعودي يحكي ما حدث له في أول زيارة قام بها للسودان.. قابلت كل أنواع (الكرم والشهامة والرجولة)





حكى مواطن سعودي عبر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن بعض المواقف التي حدثت له بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موفقع النيلين فقد كشف السعودي تفاصيل زيارته الأولى للسودان والتي قابل فيها أحد الشباب السودانيين والذي أحسن استقباله وضيافته.

كما أكد أن الشاب قام بدفع كل رسوم إقامته بفندق السلام روتانا بالخرطوم بسبب عدم التعامل ببطاقة فيزا كارت, وزاد على ذلك بمنحي أموال جعلها تحت تصرفي.

ووصف المواطن السعودي بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أهل السودان بأنهم أهل كرم وشجاعة ورجولة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين