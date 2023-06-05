بالفيديو.. سوداني عالق بالإماراتي يهاجم القيادي بالحرية والتغيير خالد سلك ويحاصره بعدد من الأسئلة الساخنة (أنتم من دعوتم للحرب والدماء) شاهد رد سلك على الاتهامات





حاصر شاب سوداني عالق بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف بعدد من الأسئلة الساخنة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الشاب الذي تواجد داخل أستوديوهات قناة الحدث شن هجوماً قاسياً على القيادي بالحرية والتغيير وأتهم حزبه بإشعال الحرب في الخرطوم.

نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني نفى إتهامات مواطنه مؤكداً أن حديثه عار من الصحة ولا يوجد إثبات على أن حزبه قد دعا إلى الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين