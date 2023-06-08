شاهد بالفيديو.. في حفل زفاف بطقوس سودانية خارج الخرطوم.. مواطن تركي يتزوج سودانية ويتبادل معها “القبلات” الرومانسية الساخنة تحت أنظار المعازيم





أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع ضجة كبرى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, للدرجة التي جعلته تريند لأيام طويلة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مواطن تركي يحتفل بزواجه على فتاة سودانية في طقوس زواج سودانية خالصة.

ووفقاً لما أكده المتابعون فإن حفل الزفاف تم خارج السودان بإحدى الدول العربية نسبة لظروف الحرب التي يعيشها السودان منذ أكثر من شهر.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد عبر الزوجين عن حبهما لبعضهما بلقطة روماسية ظهرا من خلالها وهم يتبادلان “القبلات” الرومانسية تحت أنظار المعازيم, وسط سخرية وانتقاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين