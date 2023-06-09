شاهد بالفيديو.. في السودان.. نظامي يقدم فاصل من الرقص الفاضح مع إحدى المطربات خلال حفل خاص وجمهور مواقع التواصل يطلق تعليقات غاضبة





أثار مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا ضجة اسفيرية كبيرة وذلك بعد تداوله بشكل كبير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو تم تصويره من حفل خاص كانت تحيه إحدى المطربات.

وأظهر المقطع شاب وهو يقدم فاصل من الرقص الفاضح مع المطربة, وأكدت الصفحة الناشرة للمقطع أن الشاب يتبع لإحدى المؤسسات العسكرية وأستدلت بحمله لمسدس أثناء الرقص.

ووفقاً لمتابعات محررموقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد شن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً قاسياً على الشاب خصوصاً بعد أن تم وصفه بالنظامي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين