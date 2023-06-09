بالفيديو.. شاهد رد مستشار قائد الدعم السريع عندما طلب منه مذيع قناة الجزيرة إجراء مقابلة مع حميدتي.. ومتابعون (ضحكت المذيع لخصت كل شيء)





أجرت قناة الجزيرة مباشر مداخلة مع المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع السيد يوسف عزت تحدث من خلالها عن عدد من التفاصيل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف عزت خلال حديثه عن سيطرة قواتهم لعدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم أبرزها منطقة شرق النيل.

مذيع كانت الجزيرة باغت ضيفه بطلب إجراء مقابلة مصورة مع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو, ليجيبه عزت بصعوبة إجراء مقابلة في هذا الوقت مع قائد الدعم السريع لأسباب أمنية.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من رد المستشار السياسي لحميدتي, وكتب أحدهم (ضحكت المذيع لخصت كل شيء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين